İstanbul Valisi: Her hafta 50 bin gıda kolisi 65 yaş üzeri vatandaşlara dağıtılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımları kapsamında her hafta 50 bin olmak üzere 300 bin gıda kolisinin 6 hafta boyunca 65 yaş üzeri vatandaşlara dağıtılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından, "Bu zor günlerin üstesinden birbirimizi gözeterek geleceğiz" ifadelerini kullanan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Her hafta 50 bin olmak üzere, 300 bin gıda kolisini 6 hafta boyunca büyüklerimize ulaştıracağız. Yarın Bismillah diyoruz. Bu büyük Vefa hareketine destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Hürmet ve Vefa ile..."

Bu zor günlerin üstesinden

Birbirimizi gözeterek geleceğiz.



Her hafta 50 bin olmak üzere;

300 bin gıda kolisini 6 hafta boyunca

büyüklerimize ulaştıracağız.



Yarın Bismillah diyoruz.



Bu büyük Vefa hareketine destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.



Hürmet ve Vefa ile... pic.twitter.com/08RActN8tT — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2020

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