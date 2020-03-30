Çankırı ve Tunceli'de birer köy karantinaya alındı

Çankırı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, 23 Mart'ta köye İstanbul'dan bir ailenin geldiği, dün aileden bir kişinin yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, aileye yapılan testlerin sonuçları çıkana kadar köye giriş çıkışların kapatıldığı bildirildi.

Öte yandan, Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine köyün karantinaya alındığını açıkladı.

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Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Mazgirt ilçemiz Geçitveren köyümüzde İstanbul’dan gelen bir vatandaşımızda Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine köyümüz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca karantinaya alınmıştır. Korona virüs testi pozitif çıkan hastamızın da tedavisine Tunceli Devlet Hastanemizde devam edilmektedir Başta Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımızdan gelen genelgelerdeki hususlar da ilk günden itibaren titizlikle yerine getirilmektedir" denildi.