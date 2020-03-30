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14:15 30 Mart 2020
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    Abdülkadir Selvi

    Selvi: Benden duymuş olmayın ama ülkemizde görev yapan bir büyükelçi de koronavirüs nedeniyle karantinaya alınmış

    © Fotoğraf : YouTube
    Koronavirüs salgını
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003301041715123-selvi-benden-duymus-olmayin-ama-ulkemizde-gorev-yapan-bir-buyukelci-de-koronavirus-nedeniyle/

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de görev yapan bir büyükelçinin karantina altına alındığını söyledi.

    Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Cinsel istismar ve kadına şiddet kapsam dışı' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerinin başında "İrlanda’dan Sivas’a getirilen öğrencilerimizin öyküsü de ilginç. Çünkü İrlanda’da sadece okullar değil öğrenci yurtları da kapatılıyor" ifadesini kullandı.

    Devamında "20-25 Türk öğrencinin önce bir yere yerleştirilmesi, sonra da Türkiye’ye getirilmesi sorunu ortaya çıkıyor. İrlanda’da çocuklarımız önce bulunan misafirhanelere yerleştiriliyor, sonra Türkiye’den giden uçakla Sivas’a getiriliyor" diyen Selvi, şunları kaydetti:

    "Furkan Özcan’ın tweet’ini ise aynen aktarmak istiyorum.

    'Everest Dağı’nda mahsur kalan vatandaşlarımızı helikopterle kurtaran devletim. Ne olur beni de İtalya’dan kurtarın. Erasmus kazanıp okumaya geldim. Geldiğimden beri evden çıkmıyorum. Psikolojim bozuldu. Tek başımayım, yardım edin.'

    Furkan bu mesajı 15 Mart günü atıyor.

    24 Mart günü ise Furkan, Türkiye yolunda 'Uçağımıza bindik. İnşallah kazasız belasız bir yolculuk geçiririz' diye tweet atıyor.

    Furkan Özcan 28 Mart’ta ise şu tweeti attı: 'Bugün beni bir abim aradı. Kendisi sayın devlet büyüğüm Dışişleri Bakanımız @MevlutCavuşoglu. Halimi hatrımı sordu, karantinadaki durumumuzu sordu, muhabbet edip, moral verdi. Böylesine yoğun bir süreçte Sayın Dışişleri Bakanımızın bu ilgisi için kendisine teşekkür ederim.'

    Yurt dışından vatandaşlarımızın getirilmesi operasyonunu başarıyla yöneten Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret ettim. Bu operasyonlarda büyük emeği olan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’la birlikte koordinasyon merkezinin çalışmalarını yerinde izleme fırsatı buldum.

    Benden duymuş olmayın ama ülkemizde görev yapan bir ülkenin büyükelçisi de koronavirüsten dolayı karantina altına alınmış."

    Etiketler:
    Koronavirüs, Abdulkadir Selvi
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    Rıza Eskici, “İstanbul'dan gelirken 'Memlekette lazım olur' diye peşimize otomatik kepenk kapı getirdik. Günü geldi ancak kötü bir güne denk geldi. Yapmış olduğumuz kapıyı kapatınca kafamız rahat oluyor. İşçiliği tamamen bize aittir. Gelen misafirleri güzel bir şekilde karşılıyoruz. Mahallemizin üstünde bir mahalle daha var. Gelenleri tedbirli bir şekilde yürümesini istiyoruz. Köyde yaşlılarımız var onların sağlığı içinde sosyal mesafemizi koruyoruz. Yabancı insanlar kesinlikle içeriye giremez. İnşallah bu salgından kurtuluruz. Bu hastalık bitene kadar bu kapı burada duracak şeklinde konuştu.
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