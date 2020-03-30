Seyahat izin belgesi almak isteyenler otogarlarda uzun kuyruklar oluşturdu, sosyal mesafe kuralı göz ardı edildi

Şehirler arası yolculuk için koronavirüs tedbirleri kapsamında, seyahat izin belgesi zorunluluğu getirilmesiyle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde belge almak isteyenler otogara akın etti. Zabıta noktasında kurulun toplanmasını bekleyenler, kuyruk oluşturdu. Bazı kişilerin maske taktığı görülürken, 'sosyal mesafe' kuralına ise uyulmadığı gözlendi.

Grup içinden birinin, 'Sosyal mesafe kuralına uyalım' diye bağırmasıyla kalabalık, mesafeli durmaya başladı. Belge düzenlenmesinin başlamasıyla grup, aradaki mesafeyi korumayınca yetkililer tarafından sık sık uyarıldı. İzin belgesi almak için gelenlerin doldurdukları belgeler kurul tarafından incelenirken, ateş ölçümleri de yapıldı.

Adana Otogarı’nda da bugün birçok kişinin izin belgesi almak için uzun kuyruklar oluşturduğu ve tedbirlere uyulmadığı görüldü.

'Tepki gösterenler oluyor'

Otogarda kurulan komisyonun önünde izin almak için birçok vatandaşın sıraya girdiğini söyleyen Adana Otogarı Derneği Başkan Yardımcısı Ali Aygırcı, alınan tedbir kararları sonrası otogarda firmaların sadece izinli yolcuları taşıdığını belirtti. Bazı insanların izin alamadığı için kendilerine tepki gösterdiğini dile getiren Aygırcı, "Sabırlı olmak gerekir. Burada tepki gösterenler oluyor. Ama sadece acil ve özel durumları olanlar izin alabiliyor" dedi.