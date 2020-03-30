Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay taburcu oldu

Günay, hastaneden taburcu olduğunu Twitter'dan paylaşırken şu sözleri kullandı:

"Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum."

Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. — Yusuf GÜNAY (@yusuf_gunay) March 30, 2020

Günay, geçen cuma, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. ​

Günay'ın taburcu haberi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in taburcu edildiği ve 14 gün evinde karantina uygulamasına devam edeceği açıklamasının ardından geldi.