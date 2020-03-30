Kars'ta 3 köy ve 1 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bazı köyler ve bir mahallenin karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dağpınar Beldesi Merkez Mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü ile Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü karantinaya alınmış olup belirtilen yerleşim yerlerine giriş çıkışlar durdurulmuştur."

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Kars ilimizde karantinaya alınan yerleşim birimleriyle ilgili Basın Duyurusu pic.twitter.com/9J7bkaHcIn — T.C. Kars Valiliği (@KarsValiligi) March 30, 2020

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