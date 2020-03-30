Formula 1'de Mercedes, koronavirüs hastaları için solunum cihazı geliştirdi

Mercedes'ten yapılan açıklamada, vantilatöre gereksinim duymadan beyne oksijen gönderen cihazların İngiltere'nin farklı bölgelerindeki hastanelere gönderileceği duyuruldu.
İlk cihazın, yapılması kararlaştırıldıktan sonra 100 saatten az sürede üretildiği aktarıldı.
A breathing aid that can help keep #COVID19 patients out of intensive care, adapted by mechanical engineers at @UCL and clinicians at @UCLH working with Mercedes-AMG High Performance Powertrains, has been approved for use in the @NHSuk 👇— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) March 30, 2020
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