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17:18 30 Mart 2020
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    İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç

    İBB Mezarlıklar Daire Başkanı: Rakamlar sehven girildi, Sağlık Bakanlığı’nın verileri doğru

    © Fotoğraf : Twitter
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1711)
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    E-devletteki sistemde İstanbul'da 28 Mart cumartesi 20 kişinin hayatını koronaya bağlı olarak kaybettiği görülürken Sağlık Bakanlığı’nın tüm Türkiye için ölüm sayısını 16 olarak açıklamasının yarattığı tartışmaya İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç açıklık getirdi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 28 Mart cumartesi günü Kovid-19 sonucu Türkiye'de 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamış, ancak e-devlet üzerinden İstanbul’daki vefat bilgileri sorgulandığında bu rakamın 20 olduğu görülmüştü.

    Bu farklığı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Twitter hesabından paylaşmış, hangi verinin doğru olduğunun açıklanması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulunmuştu.

    Ağbaba’nın paylaşımının ardından geniş yankı bulan ve e-devlet siteminde yer alan ölüm oranları hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahretin Koca, önce; rakamların bakanlığın yaptığı açıklamadan sonra e-devlet sistemine girildiğini ifade etmiş, ardından da bakanlığın verilerinin doğru olduğunu, sosyal medyada yayınlanan bilgilere itibar edilmemesi gerektiğin dile getirmişti.

    Konuyla ilgili Sözcü'den Özlem Güvemli'ye konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, bugüne dek Kovid-19'a bağlı gelen cenaze sayısının çok az olduğunu belirtti.

    'Tedbiren 'bulaşıcı hastalık' yazıldı'

    Koç ölümlerle ilgili şunları söyledi:

    "Bize tüm vakalar ‘bulaşıcı hastalık' kodu ile geliyor. Bunlar içinde Kovid-19 olan vardır, Kovid-19'a  benzer tablo ile ölen vardır. Kovid-19 ön tanısı ile yatırılıp sonuçları çıkmadan başka nedenle ölenler de vardır. Koah hastası ya da kalp hastasıdır ve Kovid-19'a  benzer bir sonuçla ölmüştür. Bunların hepsi tedbiren ‘bulaşıcı hastalık' olarak yazılır. Amaç insanların daha dikkatli olup korunmaları."

    'Sehven hepsi 'Kovid-19' olarak girildi.

    Cuma günü bu konuda istatistik tutmak için bir çalışma yapma kararı aldıklarını aktaran Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bulaşıcı hastalık olanları sisteme girerken (a) ‘kovid', (b) ‘diğer' şeklinde kaydedelim dedik. İlk gün cumartesi girilmeye başlandı. Sehven ‘bulaşıcı hastalık' ibaresi ile gelenlerin hepsi ‘kovid' olarak yazılmış. Yoksa hepsi Kovid-19 değil. Sehven yazıldı, butonlar tam hazırlanamadı, sadece Kovid-19 kısmı açık kaldığı için o girdi. Sehven yapılan hata. Yoksa Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar doğru rakamlar. Sağlık Bakanlığı net pozitif çıkmış ve hayatını kaybetmiş olanları açıklıyor. Bir hekim olarak söylüyorum doğrusu da budur."

    'Hepsi Kovid-19 vakası olamaz'

    “Bize gelen vakaların bulaşıcı hastalık olanların hepsinin ‘kovid' olma ihtimali yok” açıklamasında bulunan Koç, “Sağlık Bakanlığı'nın rakamları net Kovid-19 vakaları. Sadece cumartesi günü yeni bir deneme yapılırken e-devlet ile farkında olmadan paylaşıldı. O gün 21 bulaşıcı hastalık vakası vardı. 20'sine ‘kovid' yazılmış. Bulaşıcı hastalıkların hepsinin Kovid-19 olması mümkün değil” dedi.

    Kovid-19 tanılı ölüm raporlarını paylaşmalarının da mümkün olmadığını ifade eden Koç, nedenini şöyle açıkladı:

    "Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde olan rakamları açıklıyor. Bu doğru bir tavır. İl, il açıklarsa iller arası geçişler başlar. Virüsün tam istediği şey de bu. Virüs böyle taşınıyor. Ben bir hekim olarak açıklanmamasının nedenini anlıyorum. İl il mahalle mahalle açıklanması büyük sıkıntı. İtalya bu açıdan ciddi bir örnek. Orada kuzeyin 3 gün sonra karantinaya alınacağı açıklandı ve insanlar güneye kaçtı. Ve virüs güneye de taşındı. Bakanlık ve bilim kurulu yayılım hızını düşürmek için her türlü tedbiri alıyor, doğru tedbirler bunlar.”

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1711)
    Etiketler:
    Veli Ağbaba, Fahrettin Koca, Koronavirüs, İBB, Ayhan Koç
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    Rıza Eskici, “İstanbul'dan gelirken 'Memlekette lazım olur' diye peşimize otomatik kepenk kapı getirdik. Günü geldi ancak kötü bir güne denk geldi. Yapmış olduğumuz kapıyı kapatınca kafamız rahat oluyor. İşçiliği tamamen bize aittir. Gelen misafirleri güzel bir şekilde karşılıyoruz. Mahallemizin üstünde bir mahalle daha var. Gelenleri tedbirli bir şekilde yürümesini istiyoruz. Köyde yaşlılarımız var onların sağlığı içinde sosyal mesafemizi koruyoruz. Yabancı insanlar kesinlikle içeriye giremez. İnşallah bu salgından kurtuluruz. Bu hastalık bitene kadar bu kapı burada duracak şeklinde konuştu.
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