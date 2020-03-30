Kayıt
17:18 30 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Aile hekimlerinden WhatsApp grubu ile 'Evde 14 gün' karantina takibi

    Aile hekimlerinden WhatsApp grubu ile 'Evde 14 gün' karantina takibi

    © DHA /
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1711)
    0 40
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104171/94/1041719498_0:0:2500:1408_1200x675_80_0_0_9edd7c717d0319e2536dd8a70de17bc4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003301041719564-aile-hekimlerinden-Whatsapp-grubu-ile-evde-14-gun-karantina-takibi/

    Bazı aile hekimleri, yurt dışından henüz dönmüş vatandaşların evde karantina takiplerini kurdukları whatsapp grubu üzerinden yapıyor.

    Yurt dışından henüz dönmüş vatandaşların evde karantina takipleri aile hekimlikleri tarafından yapılıyor. Telefonla ulaşamadıkları vakaları kayıtlı akrabaları ya da ev adresleri üzerinden bulup bilgilendiren aile hekimleri, hepsini her gün tek tek arayarak durumlarında bir değişiklik var mı izliyor. Bazı aile hekimleri ise her gün arayıp rahatsız etmemek için, çareyi whatsapp grupları kurmakta buldu.

    'Akıllarına takılan her şeyi sorabiliyorlar'

    Grubu kurmadan önce hepsinin tek tek onayını da alarak 'Evde 14 gün' grubunu kurduklarını anlatan Maltepe 7 No’lu Aile Sağlığı Merkezi Hekimlerinden Dr. Tuba Eşit Biçer, “WhatsApp grubu aslında bizim istediğimizden çok daha güzel oldu. Çünkü interaktif bir ortam. Herkes aklına takılan her şeyi sorabiliyor. Böylece diğerleri de aynı konu hakkında bilgilenmiş oluyor. Durumu iyi olanlar her gün bana “tamam” emojisi yazıyor. Bir sıkıntı yok, anlamına geliyor bu. Sorunu olan da yazıyor ve biz de gerekli yönlendirmelerini yapıyoruz. Tüm hastalarımda şahsi telefonum da var. Bu olağanüstü günlerde bana 24 saat ulaşıp ne sıkıntıları olduysa onları anlatabileceklerini söyledim” dedi.

    'Telefonu olmayanlara akrabaları üzerinden ulaştık'

    “Yaklaşık 10 gün önce, sistemimize veri işlemlerinden yurt dışından giriş yapanların yurt dışı gidiş tarihleri, TC kimlik numaraları ve adresleri ekranlarımıza yansıdı. Bakanlık, bu kişilerin 14 gün boyunca takip edilmesini istedi" diyen Dr. Biçer, şunları söyledi:

    "Genel durumları nasıl, öksürükleri, ateşleri var mı, herhangi eşlik eden bir başka sağlık problemi var mı, vb ' diye değerlendirmemiz istendi ve bu liste uzadıkça uzadı. Çünkü uçuşlar vs. kapanmadan önce pekçok vatandaşımızın acil giriş yapması gerekti ve büyük bir nüfus ülkeye dönmek zorunda kaldı. Biz de bu listelerdeki vatandaşları tek tek aradık. Telefonu olmayanların evlerine gidip ulaştık ya da akrabaları üzerinden bulduk hepsini. Ulaşamadığımız hiç kimse kalmadı. Ama 14 gün boyunca onları her gün tek tek aramak, hem rahatsız edici olabiliyor hem de kaygı düzeylerini artırabiliyor. Başka birkaç meslektaşım daha böyle bir çözüm düşünmüşler, biz de vakalarımızdan kişisel izinlerini alarak, çünkü birbirlerinin numaralarını görebilirler o gruplarda, Evde 14 gün WhatsApp gruplarımızı kurduk ve bu şekilde düzenli olarak izleyebiliyoruz.”

    'Yeter ki evden çıkmasınlar'

    Aile Hekimi Biçer, bu olağanüstü günlerde vatandaşların yapması ve yapmaması gerekenler konusunda da bilgi vererek şu uyarılarda bulundu:

    “Bütün vatandaşlarımızın acil bir durum olmadığı sürece evde kalmasını istiyoruz. Ama semptomları hissettiklerinde ya da şüpheli durumlarda ne yapacaklar? Öncelikle ya bizi arasınlar ya da 184 danışma hattına ulaşsınlar. Kronik hastalıkları olan, şüpheli semptom hisseden ve ne yapacağını bilemeyen vatandaşlarımızı bu şekilde yönlendirebiliyoruz. Eğer gerçekten bir şüphe olduğunu düşünürsek, kronik hastalıklarını, kullandıkları ilaçları, genel durumları ve şikayetlerini de değerlendirerek buraya davet edip değerlendirmek istiyoruz. Burada da muayenesi ve öyküsünü aldıktan sonra gerçekten şüpheli görürsek o zaman hastanelere yönlendiriyoruz. Böylece hastanelerimizde de gereksiz bir yük oluşmasının önüne geçmeye çalışıyoruz.”

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1711)
    Etiketler:
    Koronavirüs, Korona, Aile hekimliği, WhatsApp
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rıza Eskici, “İstanbul'dan gelirken 'Memlekette lazım olur' diye peşimize otomatik kepenk kapı getirdik. Günü geldi ancak kötü bir güne denk geldi. Yapmış olduğumuz kapıyı kapatınca kafamız rahat oluyor. İşçiliği tamamen bize aittir. Gelen misafirleri güzel bir şekilde karşılıyoruz. Mahallemizin üstünde bir mahalle daha var. Gelenleri tedbirli bir şekilde yürümesini istiyoruz. Köyde yaşlılarımız var onların sağlığı içinde sosyal mesafemizi koruyoruz. Yabancı insanlar kesinlikle içeriye giremez. İnşallah bu salgından kurtuluruz. Bu hastalık bitene kadar bu kapı burada duracak şeklinde konuştu.
    Rize'de koronavirüsten korunmak için mahalleyi kepenkle kapattılar: 'Kafamız rahat'
    Karikatür
    Sevdikleriniz için evde kalın
    İnfografik
    Diğer virüslere kıyasla Kovid-19
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet