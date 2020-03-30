Rus virüs bilimci: Kovid-19 hastalığının seyri farklılık gösterebilir

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Karpova, "Birkaç kişiden geçen ve bu sayede zayıflayan bir virüsle enfekte olabilirsiniz. Yarasa gibi taşıyıcılardan da doğrudan enfekte olabilirsiniz. Hastalığın seyri de buna bağlı olabilir" dedi.

Virüs bilimci, toplam 39 koronavirüs türünün bilindiğini, bunların bir kısmının insanlara zarar vermediğini, bazılarının ise hastalığa yol açabildiğini kaydetti.

SARS-CoV-2'nin (Kovid-19) bir özelliğinin uzun kuluçka dönemi olduğunu belirten Karpova, "Bu süre ortalama 5 gün ancak daha uzun olduğu da görülür. Bu, kuluçka dönemi 2-3 gün olan normal griple kıyaslanamaz" diye ekledi.