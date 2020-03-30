İstanbul'da feribot ve deniz otobüsü seferleri durduruluyor

İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında;



🟢yük taşımacılığına devam edilmesi,



🔴yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması" kararlaştırılmıştır. ⛴❗️❗️❗️#evindekalİstanbul pic.twitter.com/FNbp6RhAmT