İstanbul'da feribot ve deniz otobüsü seferleri durduruluyor

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığına devam edileceğini ancak yolcu taşımacılığına kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.
Yerlikaya, "Yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.
İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 30, 2020
🟢yük taşımacılığına devam edilmesi,
🔴yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması" kararlaştırılmıştır. ⛴❗️❗️❗️#evindekalİstanbul pic.twitter.com/FNbp6RhAmT
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