THY'nin bugünkü iç hat seferleri için 1062 yolcu rezervasyon yaptırdı

Alınan bilgiye göre, THY, İstanbul Havalimanı'ndan yeniden başladığı iç hat seferlerinde İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca 'Seyahat İzin Belgesi' alan yolcularını taşıyor.
Bugün İstanbul Havalimanı'ndan karşılıklı olarak Ankara, Adana, İzmir, Van, Gaziantep, Antalya, Diyarbakır ve Trabzon seferlerini planlayan THY'ye 1062 yolcunun rezervasyon yaptığı öğrenildi.
Alınan tedbirler gereği, uçak içinde 'yan koltuk boş uygulaması' ile yolculara hizmet veriliyor.
Öte yandan, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, seyahat izin belgeli yolcuların biletlerini internet ile mobil sistemleri, çağrı merkezi, acentelerle uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerinden satın alabileceğini duyurdu.
Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Seyahat izin belgesine sahip yolcularımız; biletlerini web ve mobil sistemimizden; çağrı merkezimizden; acentelerimizden; uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler" ifadelerini kullandı.
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