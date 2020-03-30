Rostech: Koronavirüs için taşınabilir hızlı test geliştiriyoruz

Rostech İcra Müdürü Oleg Yevtuşenko, Sputnik’e röportajında şirket bünyesinde yeni tipteşhisi için yeni taşınabilir mini laboratuvarın geliştirildiğini ifade etti.

Yevtuşenko, “Bu alanda bazı ürünler tamamen yeni. Örneğin şu anda Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile birlikte Tataristan’da Kovid-19’un hızlı teşhisi için taşınabilir mini laboratuvar üretiminin üzerinde çalışılıyor. Bu ürün en kısa zamanda pazara sürülmeli” diye konuştu.

‘Enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik yardımcı ürünler yelpazesi üretiyoruz’

Rostech’in ayrıca güncel aşılar geliştirmek üzere gerekli yetkilere sahip olduğuna dikkat çeken Yevtuşenko, “Hatta sadece aşı da değil, biz enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik yardımcı ürünler yelpazesini de üretiyoruz. Bu günlerde hükümet, bizi koronavirüsn Rusya’daki yayılması ile mücadele ile ilgili ekipmanların yegane tedarikçisi olarak belirledi” ifadelerini kullandı.

Rostech’in toplamda 12.5 milyar rublelik (yaklaşık 1 milyar TL) ekipmanı tedarik edeceğini vurgulayan Yevtuşenko, ürünleri ise ısı tarayıcıları, kızılötesi termometre, hava dezenfeksiyon cihazları, suni solunum cihazları şeklinde sıraladı:

“Neredeyse tüm çeşitleri kendimiz üretiyoruz. Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (EKMO, akut solunum yetmezliğinde kanı oksijenle beslemeyi sağlayan cihaz) cihazları şu anda Rusya’da üretilmiyor. Proje, ilk aşamada ithal numunelerin tedarikini ve daha sonra Rusya'da bu ekipmanın yerelleştirilmesini öngörüyor.”

Yevtuşenko ayrıca şirket uzmanlarının çok kısa sürede sağlık çalışanları ve yüksek risk grubundaki diğer meslek temsilcileri için özel antiviral kostüm geliştirdiklerinin altını çizdi:

“Yapılan testler, kostümün virüsler de dahil olmak üzere en üst seviyede biyolojik tehditlerden koruma sağladığını teyit etti. Sertifikasyon için gerekli belgeleri hazırlıyoruz ve Kazan’daki işletmemizde test üretimine başlamış durumdayız.”