Coca-Cola nisan ayından itibaren reklamlarına ara veriyor

Coca-Cola, nisan ayından itibaren tüm markalarının reklamlarına bir süre ara vereceğini duyurdu. Şirketin açıklamasında "Bu süreçte önceliğimiz, çalışanlarımızın ve toplumların güvende ve iyi durumda olduklarından emin olmak" dedi.

Coca-Cola Türkiye'nin resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada "Coca-Cola ve tüm markalarımızın reklamlarına nisan ayından itibaren bir süre ara veriyoruz. Bu süreçte önceliğimiz, çalışanlarımızın ve toplumların güvende ve iyi durumda olduklarından emin olmak" dendi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Coca-Cola şirketi, şişeleme alanındaki tüm iş ortaklarımız ve Coca-Cola Vakfı, Kovid-19 salgınından etkilenen insanların mücadelesine destek olmak için global olarak 120 milyon doların üzerinde bağış desteği sağlıyoruz.

Bu desteğimiz, Türkiye dahil tüm dünyada sağlık çalışanları için tıbbi malzeme ve içecek yardımı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı olarak hayata geçirilecek. Tüm bunları, birlikte mücadele edersek, gerçekten de bir fark yaratabileceğimize inandığımız için yapıyoruz."

Coca-Cola ve tüm markalarımızın reklamlarına Nisan ayından itibaren bir süre ara veriyoruz. Bu süreçte önceliğimiz, çalışanlarımızın ve toplumların güvende ve iyi durumda olduklarından emin olmak. Birlikte mücadele edersek, gerçekten de bir fark yaratabileceğimize inanıyoruz. pic.twitter.com/AZJZxFh2m8 — Coca-Cola Türkiye (@CocaCola_TR) March 30, 2020

​