ABD Gıda ve İlaç Dairesi Kovid-19'un kan nakli yoluyla tedavisine onay verdi

Grip ve kızamık salgınlarıyla mücadele için henüz aşı bulunmadan kullanılan ve son yıllarda SARS ve Ebola'da uygulanan tedavi yöntemi bu kez Kovid-19'un tedavisinde kullanılacak.

FDA, doktorların telefonla onay almaları koşuluyla kritik durumdaki Kovid-19 hastalarını tedavi etmek için iyileşmiş hastaların kanından elde edilen plazmaları kullanmasına onay verdi.

Bir hastalığı yenen kişilerin kanında o hastalığa karşı antikor bulunur. Antikorlar, diğer hastaların iyileşmesine yardımcı olabilir ancak Kovid-19 için bu yöntemin etkinliği ve güvenliği üzerine çalışmalar devam ediyor. Ancak FDA, tüm dünyadaki acil durum nedeniyle bu yöntemin Kovid-19 hastalarında son umut olarak kullanılmasının önünü açtı