İstanbul'da öğleden sonra güneşin açmasıyla Caddebostan sahili yine doldu

Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan 'Evde kal' uyarılarını dinlemedi. Çok sayıda kişi Caddebostan sahiline gitti.

İstanbul'da öğleden sonra güneşin açmasıyla birlikte vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılan 'Evde kal' uyarılarına rağmen sahile gitti.

Caddebostan sahilinde yürüyüş yapanların ve çocuğuyla birlikte gelenlerin sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre sahil hattında bulunanların çoğunda maske yoktu.

Bazılarının ise yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturduğu görüldü.