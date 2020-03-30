Albayrak'tan firmalara Kısa Çalışma Ödeneği çağrısı

Albayrak, Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz" dedi.
Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tüm firmaları, çalışanları için 'ücretsiz izin' yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 30, 2020
Tüm firmaları, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/NXVyqxjfwD
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)