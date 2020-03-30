Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı

Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bayraktar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi.. @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla..." ifadelerini kullandı.

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