Rusya hükümeti karantinanın ihlali ile ilgili cezaların ağırlaştırılmasını onayladı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, karantinanın ihlali ile ilgili cezaların ağırlaştırılmasını öngören yasa değişikliklerinin hükümet tarafından onaylandığını belirtti.

Başbakan yardımcıları ile bir araya gelen Mişustin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla duyurulan karantinanın ihlali ile ilgili cezanın ağırlaştırılmasını öngören yasa değişikliklerinin hükümet tarafından onaylandığını ifade etti.

Mişustin, “Şimdiki başlıca görevimiz önleyici çalışmalar yapmak, virüsün yayılmasını minimize etmek” diye konuştu.

Rusya İdari İhlaller Kanunu’na yapılan değişikliklerle, diğer bir kişinin enfekte olmasına ve ölmesine neden olan karantina önlemlerinin ihlali ile ilgili ceza tutarı vatandaşlar için 150 ila 300 bin ruble (12.500-25.000 TL), devlet yetkilileri içinse 300 ila 500 bin ruble (25.000-41.000 TL) olacak.

Karantina sırasında eylemleri ile çevredekiler için tehlike oluşturan vatandaşlara 15 ila 40 bin ruble (1.250-3.300 TL) tutarında, devlet yetkililerine ise 50 bin ila 150 bin ruble (2.500 – 12.500 TL) ceza kesilebilecek.

Eylemleri ile birinin ölümüne yol açacak olan tüzel şahıslar içinse 1 milyon ruble (82.100 TL) azami ceza öngörülüyor.

Daha önce Rus vekil Mihail Yemelyanov, kendilerini izole eden 65 yaş üzerindeki vatandaşların karantinayı ihlal etmeleri halinde cezaya çarptırılmayacaklarını, bu önlemin Kovid-19 taşıyıcısı ile temas edip kendisini izole etmeyenler için geçerli olduğunu açıklamıştı.