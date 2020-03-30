Rus virüs bilimci Kovid-19'un tamamen yok olma olasılığını değerlendirdi: Sonsuza dek bizlerle kalacak

Rusya'nın en eski tıp okulu kabul edilen Seçenov Üniversitesi'nden virüs bilimci Aleksandr Lukaşev, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok geniş kitlelere ulaştığını ve tamamen yok olmasını olası görmediğini ifade etti.

Rus basınına konuşan Seçenov Üniversitesi Tıbbi Parazitoloji, Tropikal ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Lukaşev, Kovid-19'un tamamen yok edilen atipik pnömoniyle (SARS) kıyaslanmaması gerektiğini söyledi.

Lukaşev, "Kovid-19 yok olmayacak, çok geniş kitlelere yayıldı, çok hızlı yayılıyor ve dünyanın tüm ülkelerine ulaştı. Muhtemelen bu virüs, sonsuza dek bizlerle kalacak" dedi.

Bununla birlikte Lukaşev, Kovid-19'un gelecekte toplumlar için tehlike olmaktan çıkacağı tahmininde de bulundu.