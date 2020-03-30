Avustralyalı 30 yaşındaki model koronavirüse yakalandı: Doktorlar gencim diye durumumu ciddiye almadı

Kronik bir sağlık problemi olmayan 30 yaşındaki Avustralyalı model Intan Clement, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını anlattı. Clement, virüs yüzünden ciğerlerinden tuhaf sesler geldiğini, herkesin dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Yaşlı ve kronik hastalığı olanlar Kovid-19 rahatsızlığı konusunda risk grubunda görüldüğünden dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor. Ancak 30 yaşında sağlıklı bir genç kadın olan Avustralyalı model Intan Clement, Yahoo News Australia'ya yaptığı açıklamada virüs konusunda gençler de dahil olmak üzere herkesi ciddi olmaya davet etti.

Clement ve arkadaşları Fransa’nın başkenti Paris’ten, salgının önlenmesi için ülke çapında karantina kararı alınmadan bir gün önce, 15 Mart’ta Vallorie kayak merkezine gitti. Clement, kendisi ve erkek arkadaşının oraya gitmeden birkaç gün önce ateş ve baş ağrıs şikayeti olduğunu, ancak soğuk algınlığı sandıklarını söyledi. Daha sonra erkek arkadaşı başka semptomlar geçirmese de Clement’in durumu kötüye gitti.

‘Ciğerlerimden tuhaf sesler geliyordu’

Çok şiddetli öksürük, nefes almada güçlük, aşırı yorgunluk gibi çok ağır semptomlar yaşayan Clement, 18 Mart’ta Paris’teki evine döndüğünde soluk alıp verirken ciğerlerinden tuhaf bir ses geldiğini ifade etti. Video konferans yoluyla bağlandığı doktorsa grip olduğunu söyledi ve parasetamol almasını tavsiye etti.

Clement, 20 Mart’ta hâlâ düzgün nefes alamaması nedeniyle bir doktordan yüzyüze randevu aldı. Günlerdir yoğun şekilde öksürmesi ve ağrıdan ağladığını söylemesinin ardından, doktor hastanede yatmasını istedi. Clement hastanenin acil bölümüne yattıktan sonra kan testi yapılıp ciğer filmleri çekildi. Genç model o zamandan beri hastanede tutulup serum ve oksijen desteği alıyor ve yakında taburcu olmayı umuyor.

‘Doktorlar gencim diye durumumu ciddiye almadı’

Semptomları arasında tat ve koku alamamayı, baş ağrısını da sayan Clement, genç ve sağlıklı oluşu nedeniyle doktorların günlerce durumunu ciddiye almadığını ifade etti.

Clement, “Herkes bir şey olmadığını, iyiye gittiğimi ve bunun Kovid-19 olamayacağını söyledi. Tek istediğim insanların virüsü herkes için ciddiye alması. İnsanlar dikkatli olmalı” dedi.