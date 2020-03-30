Rus askeri uzmanlar İtalya’da dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askeri uzmanların İtalya’nın Bergamo eyaletindeki 3 yerleşimde yaşlılar pansiyonlarını tam olarak dezenfekte ettikleri belirtildi.

Açıklamada, “30 Mart tarihinde Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı salgın hastalık uzmanları doktorlar ile Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri’nden uzmanlar, İtalyan askeri uzmanlarla birlikte Clusone, Ceni ve Vertola yerleşimlerinde yaşlılar pansiyonlarında kapsamlı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Rus askeri uzmanların ek olarak 3 sağlık kuruluşunda keşif çalışması yaptıkları kaydedildi.

Daha önce Rus ve İtalyan askeri uzmanlarının İtalya’nın Casnigo ve Leffe yerleşimlerinde yaşlıların bulunduğu 3 pansiyonda dezenfeksiyon çalışması yaptığı açıklanmıştı.

Rus uzmanlar geçen cuma günü İtalya’nın Bergamo eyaletindeki vatandaşlara yardım etmeye başlamıştı.