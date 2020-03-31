Rus Başkonsolosluğu: Aeroflot Türkiye’deki Rusları 5 Nisan’a kadar tahliye etmeyi sürdürecek

Başkonsolosluktan yapılan açıklamada, Aeroflot’un koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm yurtdışı uçuşlarının yasaklandığı Türkiye’den Rusya vatandaşlarını 5 Nisan’a kadar tahliye etmeyi sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, “Aeroflot şirketinin resmen aktardığı bilgiye göre Moskova-İstanbul-Moskova istikametindeki seferler 30Mart, 1, 3, 5 Nisan tarihlerinde yapılacak. Şu anda uçuşları iptal edilen yolcuların yeniden kayıtları yapılıyor. Temas bilgilerini bildiren tüm yolculara yeni uçuş tarihi ve sefer sayısı konusunda mesaj gönderilecek” ifadelerine yer verildi.

Nisan uçuşlarının biletleri serbest satışta

Açıklamada ayrıca 1, 3 ve 5 Nisan tarihlerinde yapılacak uçuşlar için biletlerin serbest satışta olduğu kaydedildi.

Daha önce Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs salgını nedeniyle tüm yurtdışı seferlerinin durdurulacağını açıklamasının ardından Aeroflot’un Türkiye’deki Rus vatandaşları tahliye seferlerine 31 Mart’a kadar devam edeceğini bildirmişti.