Prof. Dökmetaş: Türkiye'de koronavirüs grafiğinin yükselmesinin nedeni hayalet pozitifler

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin İzlanda'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarını aktardı. Pozitif vakaların neredeyse yarısında hastalığın hiçbir semptomunun bulunmadığını belirten Dökmetaş, Türkiye'de de grafiğin yükselmesinin nedeninin daha çok gençlerde görülen hayalet pozitifler olduğunu söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dün akşam CNN Türk'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

İzlanda'da yapılan bir araştırmanın sonuçlarını aktaran iki isim, bu ülkede 170 bin kişiye test yapıldığını ve bunların 270'inin pozitif çıktığını söyledi. Bu noktada sözü alan Prof. Dr. Dökmetaş, "Bunlardan 124'ünde hiçbir semptom saptanmadı. 54 kişide ise hafif ateş belirlendi" dedi.

Dökmetaş, koronavirüs testi pozitif çıkanların yüzde 30'unun hiçbir semptom göstermediğini belirterek "Ama pozitif. Bulaştırma özelliği var. Semptomları olan pozitiflerden daha az bulaştırma riski var ama bulaştırır. Klinik bulguları olan bir kişide 1'e 5 gibi bir oranda bulaştırma özelliği var. Semptomu olmayanlarda (hayalet) bu daha düşük" ifadesini kullandı.

Prof. Dökmetaş, Türkiye'de grafiğin yükselmesinin nedeninin, daha çok gençlerde görülen hayalet pozitifler olduğunu söyledi.

Prof. Kara: Karantina çok önemli

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ise araştırmanın toplum içinde hastalık bulguları olanlar kadar, bu hastalık bulgularını göstermeyenlerin olduğunu da ortaya koyduğunu söyledi.

Kara şunları söyledi:

"Dolayısıyla karantina çok önemli. Çünkü hasta değil gözüküyor, ama dışarı çıkıp yayabiliyor. Bu çok yeni bir araştırma. Karşınızdaki herkesi hasta gibi düşünün. Virüs yeni, yeni olduğu için bu tür bilgiler daha yeni ortaya çıkıyor. Hocam çok güzel söyledi. Hastalığı ağır olanlar daha fazla ve daha uzun süre virüs bulaştırıyorlar. A-semptomik olanlar ise az ve kısa sürede virüs bulaştırıyorlar. Ama bulaştırıcılar."