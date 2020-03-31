İspanya’da 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle rekor sayıda ölüm

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 artarak 8189'a yükseldi. 24 saatte kaydedilen en fazla ölü sayısı olarak kayıtlara geçti.

İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 24 saat içinde 849 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Koronavirüs salgını başlamasından bu yana vaka sayılarındaki azalmaya rağmen bu sayı 24 saat içinde en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 8189'a yükseldi.

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