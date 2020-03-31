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14:39 31 Mart 2020
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    Sabancı Topluluğu, 150 bin tanı kiti ve Kovid-19 aşısı için 1.7 milyon lira bağışladı

    © REUTERS / Umit Bektas
    Koronavirüs salgını
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    Sabancı Topluluğu, Sağlık Bakanlığı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için 150 bin adet tanı kiti ve Kovid-19 aşı ve serumunun geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere 1.7 milyon lira bağışlayacak.

    Sabancı Holding'den yapılan yazılı açıklamada, Sabancı Topluluğu'nun, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 ile mücadeleye destek için yeni bir adım daha attığı belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, Türkiye'nin ve dünyanın dayanışma kavramına en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğini bildirdi.

    Türkiye'nin, aldığı hızlı ve doğru kararlar ile bu küresel salgını en uzun süre sınırları dışında tutmayı başaran ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Alper, şunları kaydetti:

    "Ancak bugün 200'ü aşkın ülkeye yayılan Kovid-19 ile sınırlarımız içinde mücadele ediyoruz. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarına bu zorlu süreçteki olağanüstü çabaları için minnettarız. Bu mücadelenin başarıya ulaşması için de Türkiye'de yaşayan her bireye ve bu ülkenin her kurumuna büyük sorumluluklar düşüyor. Kovid-19 vakaları, ülkemizde de görülmeye başladığı andan itibaren Sabancı Topluluğu olarak bu sorumluluğumuzun bilinci ile hareket ettik. Kordsa ve Sabancı Üniversitesi işbirliğinde faaliyet gösteren Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin tüm altyapısını Kovid-19 tedavisinde kullanılan medikal cihazların ve parçaları ile sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ürünlerinin tasarım, analiz ve prototiplerinin üretilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına açtık."

    ‘Yüzeylerde 3 aya kadar hijyen sağlayan 10 ton dezenfektan bağışladık’

    Alper, yine Sabancı Üniversitesi tarafından geliştirilen ve kullanıldığı yüzeylerde 3 aya kadar hijyen sağlayan 10 ton Antimic adlı yeni nesil dezenfektanın Sağlık Bakanlığı'na bağışladıklarını anımsattı.

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    Şimdi de Sağlık Bakanlığı'na 150 bin adet Kovid-19 tanı kitini bağışladıklarını belirten Alper, "Ayrıca, Kovid-19 aşı ve serum geliştirme çalışmalarında kullanılmak üzere de 1.7 milyon liralık bir desteği yine Sağlık Bakanlığı'na aktarıyoruz. Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi de (SUNUM) altyapısını bu araştırmalara açarak aşı ve serum geliştirme çalışmalarına aktif destek verecek" ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin küresel Kovid-19 salgınının yarattığı sıkıntılı günlerden olabilecek en az hasarla ve en hızlı şekilde çıkacağına inandığını aktaran Alper, "Türkiye'nin Sabancı'sı olarak, 90 yılı aşkın süredir olduğu gibi bugün de ülkemize olan sorumluluğumuzla çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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    Etiketler:
    Bağış, Aşı, Koronavirüs tanı kiti, Kovid-19, Koronavirüs, Sağlık Bakanlığı, Sabancı Holding
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    “İnsanoğluna boş durmak yakışmıyor” diyen Vezneli, “Bana göre her insanın bir hobisi olması lazım. Şu anda da yaşımız gereği koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamıyoruz. Boş durmaktansa evimin balkonuna tekrar tezgahımı kurdum. Ve uzun bir aradan sonra yeni gitar yapımına başladım. Oldukça zevkli bir iş. Eli yatkın olan herkesin yapmasını tavsiye ederim. Çünkü insanın bir hedefi olması lazım. Hedefsiz insan hiçbir şey üretemez” dedi.
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