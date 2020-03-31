Dizi çekimleri koronavirüse rağmen devam ediyor: Setlerde önlem alındı

ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Gel Dese Aşk dizilerinin çekimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen devam ediyor.

ATV'de yayınlanan ve Onur Tan, Zübeyir Şaşmaz ile Baran Özçaylan'ın yönettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde çalışanlar, 40'ar kişilik üç ekibe ayrıldı.

Dizinin çekim mekanlarının dezenfekte edildiği ve mekanların yanı sıra sete gelen karavan, jeneratör ve yemek kamyonları başta olmak üzere kullanılan her yerin günde en az 3 kez temizlendiği kaydedildi.

ATV'den 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın setine dünya standartlarında önlem' başlığıyla yapılan açıklamada "Çakırbeyli'ler Covid-19'a karşı" dendi ve alınan önlemler şöyle sıralandı:

3 yönetmenin çalıştığı dizide ekipler 40'ar kişiden oluşuyor. Set ekibi çekimlerin yapıldığı mekanlara girmeden önce dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

çekimlerin yapıldığı mekanlara girmeden önce dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Yapım ekibi sete gelen karavan, jenaratör ve yemek kamyonları başta olmak üzere günde en az 3 kez dezenfektesini yaptırıyor. Ulaştırma departmanındaki her araca da sık sık dezenfektesini yaptıran yapım ekibi, personeli toplu taşıma yerine tek tek özel araç larla evden aldırtıyor.

larla evden aldırtıyor. Sette hazırda ambulans ve sağlık ekipleri bekletiyor. Bekleyen ekipler, çalışanları ve oyuncuları kontrol ederek sağlık taraması nı yapıyor.

ve bekletiyor. Bekleyen ekipler, çalışanları ve oyuncuları kontrol ederek nı yapıyor. Ekip, kendileri için özel yaptırtılan tulum lar ve maske leri kullanıyor.

lar ve leri kullanıyor. Ekip çekimlerin yapıldığı mekana kendisinden sonra gelecekler için dezenfektesini yenileterek seti terk ediyor.

Yapım ekibi, 65 yaşın üstünde olan Sabina Toziya ve Turgay Tanülkü'nün sahnelerine de ara verdi.

'Benim işim insanları eğlendirmek'

Yine ATV'de yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinde de çekimler devam ediyor. Başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, sette ‘Oy Korona’ adlı şarkısını seslendirdiği videoyu geçen günlerde kişisel Instagram hesabından paylaşmıştı.

Bugün Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuşan Petekkaya, bazı oyuncuların kendisine gösterdiği tepkiye anlam veremediğini belirtti. Petekkaya şunları söyledi:

© Fotoğraf : Twitter Jet Sosyete'nin yeni bölümü evden çekildi: 'Komşular ne düşünüyor, gerçekten bilemiyorum'

Çekimlerini durduran diziler

Limon Yapım, Savaşçı ve Bir Annenin Günahı dizilerinin yapımcısı olarak setlere ara verdi. Bir Annenin Günahı dizisinin ise yayımlanma tarihi ileriye atıldı. Hekimoğlu ve Mucize Doktor’un da setlerine ara verildi.

Ay Yapım en hızlı karar alanlardan, Çukur ve Babil'in de çekimleri durdu. Zalim İstanbul’un yapımcısı Avşar Film de çekimleri durdurdu. Yasak Elma’nın seti de 1 hafta durduruldu. MED Yapım sürece bakarak karar verecek. Şimdilik yayımlayacak bölümleri var. Aynı yapım şirketinin dizileri Baraj ve Öğretmen ile ilgili bir bilgi yok.