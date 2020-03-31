Kayıt
16:10 31 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Dizi çekimleri koronavirüse rağmen devam ediyor: Setlerde önlem alındı

    © Fotoğraf : Twitter
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 017
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104172/57/1041725700_0:287:2730:1823_1200x675_80_0_0_6f8415c0101a995e26ca281c502ce68a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202003311041725730-dizi-cekimleri-devam-ediyor-sete-koronavirus-ayari/

    ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Gel Dese Aşk dizilerinin çekimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen devam ediyor.

    ATV'de yayınlanan ve Onur Tan, Zübeyir Şaşmaz ile Baran Özçaylan'ın yönettiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde çalışanlar, 40'ar kişilik üç ekibe ayrıldı.

    Dizinin çekim mekanlarının dezenfekte edildiği ve mekanların yanı sıra sete gelen karavan, jeneratör ve yemek kamyonları başta olmak üzere kullanılan her yerin günde en az 3 kez temizlendiği kaydedildi.

    ATV'den 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın setine dünya standartlarında önlem' başlığıyla yapılan açıklamada "Çakırbeyli'ler Covid-19'a karşı" dendi ve alınan önlemler şöyle sıralandı:

    • 3 yönetmenin çalıştığı dizide ekipler 40'ar kişiden oluşuyor. Set ekibi çekimlerin yapıldığı mekanlara girmeden önce dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
    • Yapım ekibi sete gelen karavan, jenaratör ve yemek kamyonları başta olmak üzere günde en az 3 kez dezenfektesini yaptırıyor. Ulaştırma departmanındaki her araca da sık sık dezenfektesini yaptıran yapım ekibi, personeli toplu taşıma yerine tek tek özel araçlarla evden aldırtıyor.
    • Sette hazırda ambulans ve sağlık ekipleri bekletiyor. Bekleyen ekipler, çalışanları ve oyuncuları kontrol ederek sağlık taramasını yapıyor.
    • Ekip, kendileri için özel yaptırtılan tulumlar ve maskeleri kullanıyor.
    • Ekip çekimlerin yapıldığı mekana kendisinden sonra gelecekler için dezenfektesini yenileterek seti terk ediyor.
    • Yapım ekibi, 65 yaşın üstünde olan Sabina Toziya ve Turgay Tanülkü'nün sahnelerine de ara verdi.

    'Benim işim insanları eğlendirmek'

    Yine ATV'de yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinde de çekimler devam ediyor. Başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, sette ‘Oy Korona’ adlı şarkısını seslendirdiği videoyu geçen günlerde kişisel Instagram hesabından paylaşmıştı.

    Bugün Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuşan Petekkaya, bazı oyuncuların kendisine gösterdiği tepkiye anlam veremediğini belirtti. Petekkaya şunları söyledi:

    Jet Sosyete
    © Fotoğraf : Twitter
    Jet Sosyete'nin yeni bölümü evden çekildi: 'Komşular ne düşünüyor, gerçekten bilemiyorum'
    “Biz sette her türlü önlemimizi aldık. Steril bir ortamda çalışıyoruz. Senaryo sayfa sayımız yarıya indi. Set çalışanlarının aileleri korkmasın. Hakaret etme zamanı değil. Birbirimizi sevmeye başlamalıyız. Herkes kendi kapısının önünü süpürecek. İşimi gücümü yapıyorum ve işim insanları eğlendirmek. Yapabildiğim yere kadar da yapacağım.”

    Çekimlerini durduran diziler

    Limon Yapım, Savaşçı ve Bir Annenin Günahı dizilerinin yapımcısı olarak setlere ara verdi. Bir Annenin Günahı dizisinin ise yayımlanma tarihi ileriye atıldı. Hekimoğlu ve Mucize Doktor’un da setlerine ara verildi.

    Ay Yapım en hızlı karar alanlardan, Çukur ve Babil'in de çekimleri durdu. Zalim İstanbul’un yapımcısı Avşar Film de çekimleri durdurdu. Yasak Elma’nın seti de 1 hafta durduruldu. MED Yapım sürece bakarak karar verecek. Şimdilik yayımlayacak bölümleri var. Aynı yapım şirketinin dizileri Baraj ve Öğretmen ile ilgili bir bilgi yok.

    Etiketler:
    Çekim, Koronavirüs, Dizi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    “İnsanoğluna boş durmak yakışmıyor” diyen Vezneli, “Bana göre her insanın bir hobisi olması lazım. Şu anda da yaşımız gereği koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamıyoruz. Boş durmaktansa evimin balkonuna tekrar tezgahımı kurdum. Ve uzun bir aradan sonra yeni gitar yapımına başladım. Oldukça zevkli bir iş. Eli yatkın olan herkesin yapmasını tavsiye ederim. Çünkü insanın bir hedefi olması lazım. Hedefsiz insan hiçbir şey üretemez” dedi.
    Salgına karşı evde kalıp gitar yapmaya başladı: 'Korona' ismini verecek
    Karikatür
    Petrol 2002'den bu yana en düşük seviyeye indi
    İnfografik
    Diğer virüslere kıyasla Kovid-19
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet