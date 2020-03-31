Altun: Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını eleştirenlere tepki gösterdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır. Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez" ifadelerini kullandı.

Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır.

Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 30, 2020

​Erdoğan, dün gerçekleştirdiği 'Millete Sesleniş' konuşmasında koronavirüs salgınına karşı 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlattıklarını duyururken, "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum" demişti.