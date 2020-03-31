Altun: Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır. Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez" ifadelerini kullandı.
Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 30, 2020
Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez.
Erdoğan, dün gerçekleştirdiği 'Millete Sesleniş' konuşmasında koronavirüs salgınına karşı 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlattıklarını duyururken, "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum" demişti.
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