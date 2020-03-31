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16:10 31 Mart 2020
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    Bilim Kurulu Üyesi Çelik'ten ATM uyarısı

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    Koronavirüs salgını
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    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyarılarda bulundu ve "ATM ve bina girişlerindeki kapı şifreleri gibi yerlere dokunduktan sonra elimizi, ağzımıza ve gözümüze götürmeyelim. Mutlaka eller hemen yıkanmalıdır" dedi.

    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaşma yollarıyla ilgili olarak "En çok bulaşma yolu ağızdan çıkan tükürük ve damlacıklardır. Biz 1 metre kabul ediyoruz mesafeyi. Çünkü çoğunluğu bu safhada göstermiş. Virüs hava yolu ile bulaşmıyor. Hava yoluyla bulaşan hastalıklar kızamık, kızamıkçık, su çiçeği, verem gibi diğer hastalıklardır. Hava yolu ile bulaşsaydı çok daha fazla insana bulaşırdı" ifadesini kullandı.

    'Sosyal izolasyona dikkat etmeliyiz'

    ATM ve bina girişlerindeki kapı şifrelerine dokunulduğunda dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Çelik, şunları söyledi:

    "ATM ve diğer elektronik cihazlara dokunurken çok tehlikeli olabilir; ama bunun bir sonu yok. O ortamlarda virüs yaşayabilir. Böyle şeyler düşünürken psikopata bağlayacağız. Bu kadar tedirgin olmaya gerek yok. Ellerimizi yıkayalım, temiz olalım. ATM, bina girişlerindeki kapı şifreleri gibi yerlere dokunduktan sonra elimizi, ağzımıza ve gözümüze götürmeyelim. Mutlaka eller hemen yıkanmalıdır. Sosyal izolasyona dikkat etmeliyiz."

    'Otobüste, asansörde maske takın'

    Maske kullanımına değinen Çelik, "Açık havada ve başkalarından uzakta iseniz maske takmanıza gerek yok. Sosyal izolasyon mesafesinden yani 1 metreden daha yakın kalacaksanız, kapalı ortama girmişseniz maske takmanızı öneriyoruz. Otobüste, minibüste ve asansörde maske takın. Ama dışarıda temiz havada yürürken yanınızda da kimse yokken maskenin gereği yok. Kendinizi boş yere sıkıntıya sokmuş oluyorsunuz. Çünkü maske ile nefes alıp vermek çok daha zor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Koronavirüs, ATM, Koronavirüs Bilim Kurulu, İlhami Çelik
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    “İnsanoğluna boş durmak yakışmıyor” diyen Vezneli, “Bana göre her insanın bir hobisi olması lazım. Şu anda da yaşımız gereği koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamıyoruz. Boş durmaktansa evimin balkonuna tekrar tezgahımı kurdum. Ve uzun bir aradan sonra yeni gitar yapımına başladım. Oldukça zevkli bir iş. Eli yatkın olan herkesin yapmasını tavsiye ederim. Çünkü insanın bir hedefi olması lazım. Hedefsiz insan hiçbir şey üretemez” dedi.
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