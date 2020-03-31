Belarus’ta koronavirüs kaynaklı ilk ölüm

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan bir hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Belta haber ajansının aktardığına göre Lukaşenko, (Belarus parlamentosunun üst kanadı) Cumhuriyet Konseyi Başkanı Natalya Koçanova ile yaptığı görüşmede, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün yaşandığını belirtti.

Vitebsk kentinde koronavirüs tanısı konulan yaşlı bir tiyatro oyuncusunun hayatını kaybettiğini söyleyen Lukaşenko, bu kişide farklı hastalıkların da bulunduğunu kaydetti.

Lukaşenko, “Eşi sağlıklı (ki kocası ile birlikte yaşıyordu), kızı sağlıklı. Zira bağışıklıkları güçlü. Fakat zavallı direnemedi. Ağır zatürre ile hastaneye giriş yaptı, suni solunum cihazına bağlandı, kurtarmaya çalıştılar” diye konuştu.

Daha önce medyada çıkan haberlerde koronavirüs tanısı doğrulanan Belarus’un ünlü tiyatro oyuncularından 75 yaşındaki Viktor Daşkeviç’in Vitebsk kentinde hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Dün itibarıyla Belarus’ta toplam 152 kayıtlı Kovid-19 vakası bulunuyor.