Koronavirüs günlerinde evde yalnız olanlar için ‘ev partisi’ uygulaması

Kovid-19 nedeniyle evde kalanlar mobil uygulamalar sayesinde partilerden vazgeçmiyor. Video sohbet platformu Houseparty, evde kalmak zorunda olanlar için gerçek yaşamı kopyalayarak yemek yeme ya da spor yapma gibi eylemleri telefonlara taşıyor.

Yeni tipsalgını sonrasında evde başlayan yaşam, mobil uygulamaları da harekete geçirdi. Dünyada milyonlarca insan virüsün yayılmasını önlemek için evinde kalıyor. Bu durum bütün vaktini evde geçirenleri eğlendirmeye yönelik mobil uygulamalara ilgiyi artırıyor.

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre, online iletişim ve eğlence sunan uygulamalardan biri olan Houseparty’nin (ev partisi) arkadaşları olmadan evde kalmak zorunda olanlar için gerçek yaşamı kopyalıyor.

Grup video sohbet uygulaması Houseparty sayesinde kullanıcılar aynı akşam arkadaşlarının düzenlediği 4-5 partiye sanal olarak katılabiliyor. Uygulama cep telefonun önünde yemek yiyerek, spor yaparak ya da insanlarla sohbet ederek sosyalleşme imkanı tanıyor.