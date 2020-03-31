Rusya’da evlenme ve boşanmaların durdurulması teklifi

Rusya Adalet Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle bölge yöneticilerine evlenme ve boşanmaların geçici olarak durdurulmasını teklif etti.

Bakanlığın açıklamalasına göre, koronavirüsün yayılmasıyla ilgili durumun zorlaşmasıyla bağlantılı olarak, Rusya’nın bölge yöneticilerine evlenme ve boşanmaların geçici olarak durdurulması teklifi gönderildi.

Açıklamada daha önce belirlenen nikah günlerinin ertelenebileceği, ertelemenin mümkün olmadığı durumlarda ise davetli kabul edilmemesi gerektiği belirtildi.

Nikah tarihinin ertelenebileceği dönem alternatifi olarak da 1 Haziran 2020 sonrası gösterildi.