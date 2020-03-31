Putin'in görüştüğü koronavirüs hastanesi başhekimi Kovid-19'a yakalandı

Putin, geçen hafta Moskova Bölgesi'ne bağlı Kommunarka kentine giderek koronavirüs hastalarının tedavi edildiği 40 no'lu hastaneyi ziyaret etmişti. Rus liderin bu ziyaret sırasında bir araya geldiği başhekim Denis Protsenko'ya Kovid-19 tanısı koyulduğu açıklandı.

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'ün son dakika olarak geçtiği haberde Protsenko'nun Kovid-19'a yakalandığı ve hastanede özel ek önlemler alınabileceği kaydedildi.

'Putin'e düzenli olarak test yapılıyor, her şey yolunda'

Protsenko'ya tanı koyulduğuna dair haberlerin medyaya yansımasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan bir açıklama geldi.

Peskov, Putin'e düzenli olarak koronavirüs testleri yapıldığını ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.

Rus lider, hastane ziyareti sırasında giydiği sarı tulumla dikkatleri üzerine çekmişti. Putin'e bilgi veren Protsenko, hastanenin Avrupa standartlarında olduğunun altını çizmişti.

«Как больница? - Космос!»: Путин и главврач больницы в Коммунарке pic.twitter.com/Vrsh9rQW14 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 24, 2020

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