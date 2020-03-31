Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan salgın sırasında alkolden uzak durma çağrısı

Gazeta.ru’ya konuşan Bryun, vatandaşların vücudun alkol ile dezenfekte olduğu yönündeki inancının hikayeden başka bir şey olmadığını belirtti ve salgının etkili olduğu dönemde alkol tüketmeme çağrısı yaptı.

Bryun, “Eller ispirto içeren herhangi bir içecekle yıkanabilir, temiz olacakları bir gerçek. Ancak alkol tüketildiğinde bu şekilde etki etmiyor, zira yemek borusu dezenfekte olurken enfeksiyon gözlerde, burunda ve solunum yollarında kalmaya devam ediyor. Bu konuda herhangi bir şey yapılamaz, zira oralara ispirto dökemezsiniz. Doğal olarak enfeksiyon geçmiyor” diye konuştu.

‘Herhangi bir şeyi önlemediği gibi daha da ağırlaştırıyor’

Rus uzman, pandemi koşullarında alkolün sakıncalı olduğuna dikkat çekti:

“Her türlü alkol toksik etki yaratır. Yani enfekte olmuş yüzeye alkolün toksik etkileri eklenir. Böylelikle durum ağırlaşır, iyileşme yavaşlar. Alkol herhangi bir şeyi önlemediği gibi, daha da ağırlaştırıyor.”

Daha önce Trezvaya Rossiya (Ayık Rusya) projesinin yöneticisi Sultan Hamzayev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’e gönderdiği mektupta Rusların neredeyse yüzde 70’inin alkolün koronavirüs bulaşma riskini düşürdüğü için faydalı olduğuna inandığını belirtmişti.