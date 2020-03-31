Rusya’da koronavirüse karşı 'muska' kedi: 6 milyon rubleye satışa çıkarıldı

Rusya’nın Habarovsk kentinde bir kedi koronavirüsten koruduğu iddiasıyla internette 6 milyon rubleye (500 bin TL) satışa çıkarıldı.

Zvezda televizyonunun aktardığına göre, Habarovsk’ta bir internet sitesinde Timon isimli bir kedinin, koronavirüse karşı koruduğu ve tılsımlı olduğu iddia edildi.

İlanda, “Tılsımlı Timon, eşsiz muska kedi satılıktır. Her türlü virüs ve hastalıktan korur, şans getirir. Öbür dünya ile konuşur” ifadeleri kullanıldı.

Satıcı ayrıca kedinin kahinlik özelliğinin de bulunduğunu ileri sürerek, pazarlığa açık olduğunu kaydetti.

В Хабаровске за 6 млн руб. продают кота, который "защищает" от COVID-19



https://t.co/mBaOl3ALr3 — Pravda.ru (@PravdaRu) March 31, 2020

​