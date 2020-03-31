Erkan Petekkaya duyurdu: Gel Dese Aşk dizisinin çekimleri durduruldu

ATV'de yayınlanan Gel Dese Aşk dizisinin çekimleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durduruldu. Haberi dizinin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, kişisel Instagram hesabında duyurdu.

Petekkaya, kendisine gelenmesajını paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Bildiğiniz gibi dünyada yaşanan ve ülkemizde de etkisini gösteren Kovid-19 salgın hastalığı nedeni ile Gel Dese Aşk dizimizin çekimlerine süresiz olarak ara veriyoruz. Yaşanan bu zor günleri geride bıraktığımızda hep birlikte hikayemizi anlatmaya devam edeceğiz. Sinegraf ailesi olarak tüm oyuncularımıza ve ekibimize sağlıklı günler diliyoruz. En kısa sürede yeniden bir arada olmak ümidi ile sağlıkla kalın. #evde kalın."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Erkan Petekkaya (@erkanpetekkaya)'in paylaştığı bir gönderi ( 31 Mar, 2020, 7:21öö PDT )

Petekkaya, sette ‘Oy Korona’ adlı şarkısını seslendirdiği videoyu geçen günlerde kişisel Instagram hesabından paylaşmıştı. Bugün Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a konuşan Petekkaya, bazı oyuncuların kendisine gösterdiği tepkiye anlam veremediğini belirtmiş ve şunları söylemişti:

Steril bir ortamda çalışıyoruz. Senaryo sayfa sayımız yarıya indi. Set çalışanlarının aileleri korkmasın. Hakaret etme zamanı değil. Birbirimizi sevmeye başlamalıyız. Herkes kendi kapısının önünü süpürecek. İşimi gücümü yapıyorum ve işim insanları eğlendirmek. “Biz sette her türlü önlemimizi aldık.bir ortamda çalışıyoruz.sayımız yarıya indi. Set çalışanlarının aileleri korkmasın. Hakaret etme zamanı değil. Birbirimizi sevmeye başlamalıyız. Herkes kendi kapısının önünü süpürecek. İşimi gücümü yapıyorum ve işim insanları eğlendirmek. Yapabildiğim yere kadar da yapacağım .”

Çekimlerini durduran diziler

Limon Yapım, Savaşçı ve Bir Annenin Günahı dizilerinin yapımcısı olarak setlere ara verdi. Bir Annenin Günahı dizisinin ise yayımlanma tarihi ileriye atıldı. Hekimoğlu ve Mucize Doktor’un da setlerine ara verildi. Ay Yapım en hızlı karar alanlardan, Çukur ve Babil'in de çekimleri durdu. Zalim İstanbul’un yapımcısı Avşar Film de çekimleri durdurdu. Yasak Elma’nın seti de 1 hafta durduruldu. MED Yapım sürece bakarak karar verecek. Şimdilik yayımlayacak bölümleri var. Aynı yapım şirketinin dizileri Baraj ve Öğretmen ile ilgili bir bilgi yok.