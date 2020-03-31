Soyer: 2 hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinde fayda var

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak CHP İzmir milletvekillerinin ardından 30 ilçe belediye başkanıyla internet üzerinden toplantı yaptı.

T24'ün aktardığına göre en kritik iki haftalık sürece girildiğini vurgulayan Soyer, şunları söyledi:

"Dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye’deki gidişatı izlediğimizde ortaya çıkan tablo bu. Bu nedenle bugün Valimiz öncülüğündeki ilk Pandemi Kurulu toplantısında, bu hastalığın yayılma hızını hafifletmek için iki hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinde fayda olduğunu ifade ettik. Bu iki haftalık kritik dönemde katı bir tedbir alınamazsa sağlık altyapısı anlamında sorunlar yaşanabileceğini söyledik. Takdir Valimizindir. Ama bizler her ilçemizde sokağa çıkmayı mümkün olduğu kadar kontrol altında tutacak tedbirler almak durumundayız. Aksi takdirde bu kritik dönemde çok daha ağır tablolar ortaya çıkabilir."

Kriz belediyeciliği adı altında bir yönerge hazırladıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Kriz belediyeciliği adını verdiğimiz bu yeni dönemde bildiğimiz belediyecilik anlayışını değiştirmemiz gerekiyor. Bütçe, stratejik plan ve yatırım önceliklerinin yer değiştirdiği yeni bir dönem bu. Buna uygun yeni bir mevzuat gerekiyordu. Sizin de ilçelerinizde kriz dönemiyle ilgili yaptığınız yeni uygulamalar var. Bunu yasal dayanağa kavuşturmak hepimiz için daha iyi olacaktır" dedi.

Sağlık çalışanları için konaklama imkanı

Başkan Soyer, sağlık çalışanlarının konaklaması için Kahramanlar bölgesinde 60 odalı bir otel ile Balçova’da 40 odalı bir yurdu da İl Sağlık Başkanlığı’nın kullanımına tahsis etmek üzere kiralama aşamasında olduklarını söyledi.