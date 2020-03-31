Karantinayı ihlal eden Ruslara SMS yoluyla uyarı gelecek

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, karantinayı ihlal eden ülke vatandaşlarına SMS yoluyla ve e-devlet portalı üzerinden ihlallerinin bildirilmesi talimatını verdi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, 1 Nisan gününden itibaren İletişim Bakanlığı’na koronavirüs hastaları, onlarla temas eden ve karantinada bulunan kişiler hakkında bilgi vermeye başlayacak. Karantinayı ihlal eden vatandaşlarla ilgili bilgi İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’na (Rospotrebnadzor) iletilecek.

Ayrıca koronavirüs hastalığının daha yaygın olduğu ülkelerden gelen ve evde kalarak izole olması gereken Rus vatandaşları ile ilgili bilgi Sosyal Sigorta Fonu ve Moskova hükümetine verilecek.

Daha önce Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen karantina uygulamalarına uymayanlarına para cezası ve 7 yıla kadar varan hapis cezasının verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.