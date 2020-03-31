İtalya'da koronavirüsten bir günde 837 kişi öldü

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı.

Avrupa'da virüsün merkezi olan İtalya'da vaka sayısı 101 bin 736'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e ulaştı.

İtalya'da ülke genelindeki karantinanın en az 12 Nisan'daki Paskalya Bayramı sonrasına kadar süreceği duyuruldu.