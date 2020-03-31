Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 214'e, vaka sayısı 13 bin 531'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2020 tarihinde koronavirüs vaka sayısı 2 bin 704, can kaybı ise 46 oldu. Toplam vaka sayısı 13 bin 531'e, toplam vefat sayısı ise 214'e çıktı.

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart’ta görülen korona virüsü, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre, bugün Türkiye'de 15 bin 422 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ölenler 46 kişi daha arttı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e çıktı. Vaka sayısı ise 2704 kişi daha artarak 13 bin 531'e yükseldi.

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 214'e, vaka sayısı 13 bin 531'e yükseldihttps://t.co/12LJHRVwxE pic.twitter.com/qTLXPro4xj — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 31, 2020

​Verilere göre, bugüne kadar toplam yoğun bakım hasta sayısı 847, toplam entübe hasta sayısı 622, toplam iyileşen hasta sayısı ise 243 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım" ifadelerini kullandı.

TEST sayımız düne oranla %25,2 arttı. TEST MERKEZİ sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım.



🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/QvrMR5FKsl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 31, 2020

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