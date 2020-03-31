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22:20 31 Mart 2020
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    TOFAŞ fabrika

    Tofaş da üretime ara veriyor

    © AA / Arşiv
    Koronavirüs salgını
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    Koronavirüs nedeniyle tüm otomotiv fabrikaları art arda üretime ara verirken, şu an otomotiv ana sanayinde üretime kısıtlı da olsa devam eden tek şirket olan Tofaş da 3 Nisan mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle 20 Nisan tarihine kadar üretime ara vereceğini açıkladı.

    Ford Otosan, Honda, Toyota, Hyundai, Renault, Mercedes Benz Türk ve Karsan’ın ardından Tofaş da üretime ara verdiğini duyurdu. Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada, 03 Nisan akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikasında üretim faaliyetlerine ara verildiği duyuruldu.

    Tofaş tarafından KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

    “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, yurtdışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, 03 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

    Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle alınan söz konusu kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde bazı periyodik bakım çalışmaları da mümkün ölçüde gerçekleştirilecektir. Şirketimizin İş Sürekliliği Planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde, üretim dışında kalan operasyonlar ve son dönemde Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlanan sağlık ekipmanları üretimi koşullar el verdiği sürece devam edecektir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır.”

    3 farklı tıbbı malzeme üretimine başladı

    Diğer yandan, şirket dün, koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık sektöründe görev yapan personel için 3 farklı koruyucu ekipman üretmeye başladığını duyurdu

    Açıklamada, Tofaş'ta geliştirilip üretilen, hekimlerce doğrulanmış tıbbi destek ekipmanlarının, biyolojik örnek alma kabini ve entübasyon kabininin ilk örneklerinin Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildiği belirtildi.

    Tofaş, bu ekipmanlara ek olarak bu hafta itibariyle siperlikli maske de üretecek. 

    Etiketler:
    Maske, Koronavirüs, TOFAŞ
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