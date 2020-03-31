Uşak’ta zorunlu olmadıkça caddeye çıkan vatandaşlara para cezası kesilecek

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüs salgının yayılmasını engellemek için il genelinde halkın kalabalık olduğu alanlarda yaya trafiğinin sınırlandırılacağını açıkladı. Kentin yaya trafiğinde en kalabalık yeri olan İsmet Paşa Caddesi'nde inceleme yapan Kocabıyık, birbirlerine yakın kişileri görünce sosyal mesafe uyarısı yaptı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Vali Yardımcıları Muammer Balcı, Hüseyin Demirbaş, Meral Batı Demirbaş ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile birlikte kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesinde incelemelerde bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan güvenlik tedbirlerini değerlendiren Vali Funda Kocabıyık, vatandaşları birbirlerine yakın bulunmamaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürü Gezer ile birlikte yürüyen Vali Kocabıyık, birbirine yakın olan vatandaşları görünce tepki gösterdi ve sosyal mesafeyi korumalarını istedi.

Virüsün yayılma hızını azaltmak için gayret gösterdiklerini belirten Vali Funda Kocabıyık sert tedbirler alacaklarını şu sözlerle açıkladı:

"Hemşerilerimizin sağlığı için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız lütfen evlerinde kalsın, zorunlu hallerin dışında sokağa çıkmasın. Eğer çok özel bir sebep dolayısıyla sokağa çıkmak zorunda iseler sosyal mesafeyi korusunlar kalabalık oluşturmasınlar. Biz ilimiz genelinde kalabalıkları ortadan kaldırmak için daha sert tedbirler alacağız."

© İHA / Uşak Valisi Funda Kocabıyık caddede yakın yürüyenlere sosyal mesafe uyarısı yaptı

Caddede işi olan belgelemek zorunda

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla il genelinde halkın kalabalık olduğu alanlarda yaya trafiğinin sınırlandırılacağını belirten Kocabıyık şunları söyledi:

"İl Hıfzıssıhha Kurulunda aldığımız karar neticesinde yaya trafiğini azaltacağız. İsmet Paşa Caddesinde uygulama bugün itibariyle başladı. Caddenin giriş- çıkışlarına gerekirse bariyerler koyacağız ve polis ekiplerimiz de giriş- çıkışları kontrol edecek. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeler doğrultusunda metrekareye düşmesi gereken insan sayısı kadar bu caddelere insan girişine izin vereceğiz. Bugün üzülerek gördüm ki bazı vatandaşlarımız uyguladığımız tedbirlere aldırış etmeden sokağa çıkıp, kalabalıklar oluşturuyor. Lütfen salgının yayılmasını engellemek için evimizde kalalım. Kendimizin sağlığı, yakınlarımızın sağlığı, toplumun sağlığı için evde kalmalıyız. Gerekirse cezai işlemler uygulamak zorunda kalacağız."