İzvestiya: Koronavirüs obezler için yüksek risk oluşturuyor

Obezitenin aşırı aşamalarında bulunan kişilerde obeziteye en az üç-dört hastalığın daha eşlik etmesi sebebiyle Kovid-19 dahil her türlü enfeksiyonla başa çıkamama riskinin arttğı belirtildi.

Obezitenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanan kişiler için ek risk faktörü oluşturabileceği belirtildi.

İzvestiya gazetesine konuşan Rus sağlık uzmanları, obez insanların nefes derinliği ile akciğer hacminin normalden çok daha küçük olduğuna dikkat çekerek bu kişilerde Kovid-19 hastalığının daha aktif geliştiğini ifade etti.

Ayrıca beden kitle indeksi ne kadar yüksek olursa kalp damar hastalığı ve diyabet olasılığının o kadar yüksek olduğunu hatırlatan uzmanlar, bu hastalıkların da koronavirüsün ağır seyretme riskini artırdığını hatırlattı.

Diyetisyen Natalya Pugaçova, “Obezitenin aşırı aşamalarında bulunan insanlar, Kovid-19 dahil her türlü enfeksiyonla başa çıkamama riskini artıran en az üç-dört hastalığı olan komorbid hastalardır” dedi.

Daha önce İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti, koronavirüs hastalarının yaklaşık üçte ikisinin fazla kiloya sahip olduğunu bildirmişti.

Hollanda Yoğun Bakım Ünitesi Uzmanları Derneği Başkanı Diederik Gommers da yoğun bakıma getirilen koronavirüs hastalarının yaklaşık yüzde 80’nin fazla kilolu kişiler olduğunu söylemişti.