Hollanda’da 101 yaşındaki Kovid-19 hastası iyileşti

NL Times’ın aktardığına göre, kadının tedavi gördüğü hastanenin göğüs hastalıkları uzmanı, “Cesur bir kadın. Sosyal kurallara nasıl uyduğunu görmek çok güzel” diye açıkladı.

Uzman, hastanın iyileştiğine tüm doktorların çok sevindiğini belirterek, “Ne mutlu ki olumlu bir deneyimimiz var” dedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koronavirüsü durdurma amacıyla uygulanan kısıtlamaların 28 Nisan’a kadar uzatıldığını bildirdi.