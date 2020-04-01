Türkiye, İtalya ve İspanya'ya tıbbi yardım gönderdi

Dünyada Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden olan ve aynı zamanda salgının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İspanya ve İtalya'ya Türkiye'den yardım eli uzandı.

COVID-19 ile birlikte mücadele ve daha güzel günler temennisiyle İtalya ve İspanya için hazırlanan sağlık malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A-400M tipi uçak ile yola çıktı.#MSB #TSKhttps://t.co/vv8Ho2qrla pic.twitter.com/NbjAEhGqXu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 1, 2020

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nda, yerli ve milli imkanlarla üretilen, koruyucu önlem sağlayan maske ve kıyafet, antibakteriyel sıvı gibi binlerce tıbbi yardım malzemesi Etimesgut Askeri Havaalanı'nda askeri kargo uçağına yüklendi.

'Mevlana’nın sözü yer aldı'

Gönderilen malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözü ve “Türkiye’den İspanyol halkına sevgilerle” ifadesi yer aldı.

İspanya ve İtalya'ya Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı. © AA / Halil Sağırkaya

Sandıkların üzerinde Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözü yer aldı. © AA / Halil Sağırkaya 1 / 2 © AA / Halil Sağırkaya İspanya ve İtalya'ya Türkiye'nin tıbbi yardımlarını taşıyan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.

Türkiye'nin gönderdiği yardımları taşıyan uçak, Ankara'dan ilk olarak İspanya'ya hareket etti. Uçak oradan da İtalya'ya gidecek.