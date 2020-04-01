Alçı: Sağlık Bakanlığı 'Ölen hasta sayısı gizleniyor' iddiasını kesin bir dille reddetti

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na iki sorduğunu ve "Kovid-19 bulgusu ve emaresi gösteren herkese istisnasız test yapılıyor. Test yapılmadan, çok hızlı bir şekilde kaybedilen hasta olduğu bilgisi kesinlikle doğru değil" yanıtını aldığını aktardı.

Nagehan Alçı, Habertürk'te "Ölenlerin sayısı gizleniyor mu? Sağlık Bakanlığı’na sordum" başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Kulaktan kulağa dolaşan, herkesin konuştuğu felaket hikayeleri var. Bunların başında ölü sayısının açıklanandan kat kat fazla olduğu geliyor. Hastanelerde patır patır insanların öldüğü, bunların halktan gizlendiği, rakamların gerçeği yansıtmadığı gibi söylentiler dolaşıyor" diye başladı.

Alçı, şöyle devam etti:

"Resmi otoriterler ne derse desin fısıltı gazetesi durmuyor.

O nedenle Sağlık Bakanlığı'na net 2 soru sordum:

1) Hastanelerde çok hızlı bir şekilde hayatını kaybeden ve solunum yetmezliği tanısı konarak test yapılmadan kaldırılan çok sayıda vaka olduğu söyleniyor. Hasta hızlı bir şekilde vefat ederse test yapılmıyor mu?

2) Test yapılan ama sonucu çıkmadan vefat edenlerin test sonucu çıkıyor ve envantere ekleniyor mu?

Bu sorulara şu cevapları aldım:

1) Kovid 19 bulgusu ve emaresi gösteren herkese istisnasız test yapılıyor. Test yapılmadan, çok hızlı bir şekilde kaybedilen hasta olduğu bilgisi kesinlikle doğru değil.

2) Her şüpheliye test uygulanıyor. Hasta test sonucu çıkmadan vefat etse bile sonuç geliyor ve envantere ekleniyor.

Kısacası ölen hasta sayısının gizlendiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddediyor ve verileri son derece somut bir şekilde kamuoyu ile paylaştıklarını söylüyor Bakanlık.

Esasen ülkemizde her şey korkunç boyutlardaki kutuplaşmaya kurban ediliyor. Başından beri Korona salgını ile ilgili söylentiler de bundan azade değil…

Önce vaka sayılarını gizlemekle itham edildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ardından rakamlar gelmeye başlayınca IMF’den fon almak için yüksek rakam açıklandığı söylentisi dolaştı, şimdi de ölüm oranları ile ilgili bir şüphe yayılıyor.

Ölü sayısı hızla artabilir

Ben Sağlık Bakanlığı’nın başından itibaren düzgün ve sistemli çalıştığını düşünüyorum. Yalnızca vakaların dağılımı ile ilgili veri paylaşmamakla hata ediyor bence. Onun dışında başından beri yaptığı uyarılar ve Bakan Koca’nın izlediği iletişim stratejisi doğru.

Bu arada önümüzdeki günlerde ölüm oranlarında hızlı bir artış da yaşanabilir. Unutmayalım şu an itibarıyla yoğun bakımda 847, entübe edilmiş 622 hasta var. Bu hastalara her geçen gün yenileri eklenecek.

Türkiye salgın döngüsüne geç katıldığı için ölüm oranı zamanla yükselecektir maalesef.

Vaka artış hızı alarm veriyor, hatta dünyadaki en hızlı yükselme grafiği olarak yorumlanıyor. Önümüzde çok zor günler olabilir ama Sağlık Bakanlığı'nın veri gizlediği gibi psikolojik olarak bizi daha da zayıflatacak söylentilere itibar etmeyelim.

Hangi ildeki eczaneleri belediye dezenfekte etti?

Dün Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin beni aradı. Hal hatır sorduktan sonra şehrindeki durumu ve yaptıkları çalışmaları anlattı.

Sağlık Bakanlığı il bazında veri paylaşmadığı için Gaziantep’te kaç Kovid vakası var bilmiyoruz ancak Fatma Hanım sayı vermemekle birlikte rakamın çok düşük olduğunu, henüz herhangi bir vefat da görülmediğini söyledi.

Bütün şehri dezenfekte ettirmiş, belediye olarak eczanelerin dezenfektasyonunu da kendileri yapmışlar, siper ve medikal maske üretimini de il bazında karşılıyorlarmış.

Fatma Şahin başarılı ve çok çalışkan bir belediye başkanı, içinde bulunduğumuz zor süreçte kadın titizliği ve detaycılığını da ortaya koymuş. Eczane ve bankamatik dezenfektasyonu konusunda diğer belediyelerin Fatma Hanım’ı örnek almasını dilerim."