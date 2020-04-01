Kayıt
13:35 01 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Koronavirüs pozitif yazılı test tübü

    Alçı: Sağlık Bakanlığı 'Ölen hasta sayısı gizleniyor' iddiasını kesin bir dille reddetti

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 123
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104134/71/1041347157_0:304:2935:1955_1200x675_80_0_0_d11dd43679a7128e0db3969faa9d7666.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202004011041731570-alci-saglik-bakanligi-olen-hasta-sayisi-gizleniyor-iddiasini-kesin-bir-dille-reddetti/

    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na iki sorduğunu ve "Kovid-19 bulgusu ve emaresi gösteren herkese istisnasız test yapılıyor. Test yapılmadan, çok hızlı bir şekilde kaybedilen hasta olduğu bilgisi kesinlikle doğru değil" yanıtını aldığını aktardı.

    Nagehan Alçı, Habertürk'te "Ölenlerin sayısı gizleniyor mu? Sağlık Bakanlığı’na sordum" başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Kulaktan kulağa dolaşan, herkesin konuştuğu felaket hikayeleri var. Bunların başında ölü sayısının açıklanandan kat kat fazla olduğu geliyor. Hastanelerde patır patır insanların öldüğü, bunların halktan gizlendiği, rakamların gerçeği yansıtmadığı gibi söylentiler dolaşıyor" diye başladı.

    Alçı, şöyle devam etti:

    "Resmi otoriterler ne derse desin fısıltı gazetesi durmuyor.

    O nedenle Sağlık Bakanlığı'na net 2 soru sordum:

    1) Hastanelerde çok hızlı bir şekilde hayatını kaybeden ve solunum yetmezliği tanısı konarak test yapılmadan kaldırılan çok sayıda vaka olduğu söyleniyor. Hasta hızlı bir şekilde vefat ederse test yapılmıyor mu?

    2) Test yapılan ama sonucu çıkmadan vefat edenlerin test sonucu çıkıyor ve envantere ekleniyor mu?

    Bu sorulara şu cevapları aldım:

    1) Kovid 19 bulgusu ve emaresi gösteren herkese istisnasız test yapılıyor. Test yapılmadan, çok hızlı bir şekilde kaybedilen hasta olduğu bilgisi kesinlikle doğru değil.

    2) Her şüpheliye test uygulanıyor. Hasta test sonucu çıkmadan vefat etse bile sonuç geliyor ve envantere ekleniyor.

    Kısacası ölen hasta sayısının gizlendiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddediyor ve verileri son derece somut bir şekilde kamuoyu ile paylaştıklarını söylüyor Bakanlık.

    Esasen ülkemizde her şey korkunç boyutlardaki kutuplaşmaya kurban ediliyor. Başından beri Korona salgını ile ilgili söylentiler de bundan azade değil…

    Önce vaka sayılarını gizlemekle itham edildi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Ardından rakamlar gelmeye başlayınca IMF’den fon almak için yüksek rakam açıklandığı söylentisi dolaştı, şimdi de ölüm oranları ile ilgili bir şüphe yayılıyor.

    Ölü sayısı hızla artabilir

    Ben Sağlık Bakanlığı’nın başından itibaren düzgün ve sistemli çalıştığını düşünüyorum. Yalnızca vakaların dağılımı ile ilgili veri paylaşmamakla hata ediyor bence. Onun dışında başından beri yaptığı uyarılar ve Bakan Koca’nın izlediği iletişim stratejisi doğru.

    Bu arada önümüzdeki günlerde ölüm oranlarında hızlı bir artış da yaşanabilir. Unutmayalım şu an itibarıyla yoğun bakımda 847, entübe edilmiş 622 hasta var. Bu hastalara her geçen gün yenileri eklenecek.

    Türkiye salgın döngüsüne geç katıldığı için ölüm oranı zamanla yükselecektir maalesef.

    Vaka artış hızı alarm veriyor, hatta dünyadaki en hızlı yükselme grafiği olarak yorumlanıyor. Önümüzde çok zor günler olabilir ama Sağlık Bakanlığı'nın veri gizlediği gibi psikolojik olarak bizi daha da zayıflatacak söylentilere itibar etmeyelim.

    Hangi ildeki eczaneleri belediye dezenfekte etti?

    Dün Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin beni aradı. Hal hatır sorduktan sonra şehrindeki durumu ve yaptıkları çalışmaları anlattı.

    Sağlık Bakanlığı il bazında veri paylaşmadığı için Gaziantep’te kaç Kovid vakası var bilmiyoruz ancak Fatma Hanım sayı vermemekle birlikte rakamın çok düşük olduğunu, henüz herhangi bir vefat da görülmediğini söyledi.

    Bütün şehri dezenfekte ettirmiş, belediye olarak eczanelerin dezenfektasyonunu da kendileri yapmışlar, siper ve medikal maske üretimini de il bazında karşılıyorlarmış.

    Fatma Şahin başarılı ve çok çalışkan bir belediye başkanı, içinde bulunduğumuz zor süreçte kadın titizliği ve detaycılığını da ortaya koymuş. Eczane ve bankamatik dezenfektasyonu konusunda diğer belediyelerin Fatma Hanım’ı örnek almasını dilerim."

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ordu'da vatandaşlara uyarı: Oturun ottuuz evde
    Karikatür
    Çin'de Kovid-19 hastalarının yüzde 93'ü iyileşti
    İnfografik
    Diğer virüslere kıyasla Kovid-19
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet