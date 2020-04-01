Kayıt
13:35 01 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Fahrettin Altun

    İletişim Başkanı Altun: Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı

    © AA / Kriter Dergisi
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1808)
    0 06
    Abone ol

    İletişim Başkanı Altun, "Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır. Bu anlamda kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Böyle bir yöntem hiçbir surette tasvip edilemez" ifadelerini kullandı.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nın, koronavirüse karşı verilen mücadelede milletin dayanışmasını güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

    Kampanyanın, bu süreçte alınan tedbirler dolayısıyla mağduriyet yaşayabilecek insanların, ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılanabilmesini koordine etmeyi de amaçladığını aktaran Altun, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyanın, devletin ve milletin dayanışma talebine cevap vermesiyle ortaya çıktığını kaydetti.

    İletişim Başkanı Altun, "Koronavirüs salgını ortaya çıktıktan ve ülkemiz sınırları içine girdikten sonra birçok hayırsever vatandaşımız hükümetimize başvurmuş, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, en doğru, en hızlı ve en adil şekilde yardım etmelerinin nasıl mümkün olabileceğini öğrenmek istemiştir" değerlendirmesinde bulundu.

    Altun, bu taleplerin yoğunluğu karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en doğru adımın kapsamlı bir milli dayanışma kampanyası başlatmak olacağını düşündüğünü ve 7 maaşını bağışlayarak, bu kampanyayı başlattığını vurguladı.

    ‘Karalanmaya çalışılmasını şiddetle reddediyoruz’

    Kampanyanın kısa sürede büyük yankı bulduğunu bildiren Altun, şunları kaydetti:

    "Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan büyük bir destek almış ve Türk Milleti'nin hayırseverliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bununla birlikte Milli Dayanışma Kampanyası'nın bazı odaklarca hedefe konulduğunu, kampanya üzerinden hükümetimize, devletimize yönelik haksız ithamların gündeme getirildiğini de üzülerek müşahede etmekteyiz. Medyada yer alan bazı manipülatif haberler üzerinden kampanyanın karalanmaya çalışılmasını şiddetle reddediyoruz.
    Unutulmamalıdır ki, Milli Dayanışma Kampanyası tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır. Bu anlamda kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Böyle bir yöntem hiçbir surette tasvip edilemez."

    Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesine büyük güç katacak, ihtiyaç sahibi vatandaşların eksiklerinin giderilmesini kolaylaştıracak bu kampanyaya destek olan herkese şükranlarını sunan Altun, "İnanıyoruz ki bu sıkıntılı günleri en kısa zamanda geride bırakacağız. Geriye dönüp baktığımızda aziz milletimizin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmayı gurur duyarak hatırlayacağız" ifadelerini kullandı.

    ‘Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü Türk Milletiyiz’

    İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı kampanya ile ilgili Twitter hesabından da bir video paylaştı.

    Kampanya için tek yürek olunduğunu belirten Altun, "Bu millet, derde düşenin yakınında, darda kalanın yanındadır. Yolumuz kardeşlik, yönümüz adalet, #bizbizeyeterizTürkiyem" ifadelerine yer verdi.

    Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözleri yer aldı:

    "Bizim birbirimizden başka dostumuz, birbirimizden başka sırtımızı yaslayacak hiç kimsemiz yoktur. Türkiye'nin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, kardeşliğidir. Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz Türk Milletiyiz. Biz bize yeteriz Türkiyem."
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1808)

    İlgili konular:

    AGİT: Türkiye'de gazetecilerin koronavirüs haberlerinden dolayı gözaltına alınmasından endişeliyiz
    Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti
    Koronavirüse karşı kolonyaya hücum yabancı basının gündeminde: 'Türklerin gizli silahı'
    Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 44 oldu: Bugün 7 kişi hayatını kaybetti, 343 yeni vaka tespit edildi
    Etiketler:
    Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Gönüllü, Milli Dayanışma Kampanyası, Fahrettin Altun
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ordu'da vatandaşlara uyarı: Oturun ottuuz evde
    Karikatür
    Çin'de Kovid-19 hastalarının yüzde 93'ü iyileşti
    İnfografik
    Diğer virüslere kıyasla Kovid-19
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet