Maracana Stadyumu Kovid-19 hastanesine dönüştürülüyor

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadyumu'nun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hastaneye dönüştürüleceği açıklandı.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, Maracana Stadyumu'nda Kovid-19 hastalarının kalacağı 400 yataklı geçici bir hastane kurulacağı belirtildi.

Açıklamada, saha zemininin korunacağı, çevresindeki atletizm pisti, stat içi bölümler ile otoparkın, hastane, lojistik merkezi ve depo olarak kullanılacağı aktarıldı.

© REUTERS / PILAR OLIVARES Kovid-19 hastanesine dönüştürülen Maracana Stadı

Brezilya Milli Takımı'nın maçlarını oynadığı yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Maracana Stadyumu ile birlikte Rio de Janeiro'da geçici hastane sayısının 8 olacağı ifade edildi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da şu ana kadar 5 bin 812 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 202 kişi hayatını kaybetti.