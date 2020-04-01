İBB’nin bağış kampanyasında son durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına karşı başlattığı bağış kampanyasında son rakamlar ortaya çıktı. 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı. Bağışın 5 milyon lirası İBB kasasında, 1 milyon 429 bin TL’si bloke edilen iki banka hesabında bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek için 30 Mart günü başlattığı ve İçişleri Bakanlığı genelgesi ile engellenen bağış kampanyasında şu ana kadar toplam 6.5 milyon lira toplandı.

Edinilen bilgiye göre şu an için toplanan bağışın 5 milyon liralık kısmı, bloke edilmeyen banka hesaplarına yatırıldığı için İBB'nin kasasında duruyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası İstanbul Valiliği'nin İBB'nin bağış hesabı açtığı bankalara gönderdiği yazı üzerine 2 banka hesapları dondurmuştu.

Bloke edilen hesaplarda da şu an toplam 1 milyon 429 bin TL bulunuyor. Bağış hesabını donduran kamu bankasında 899 bin TL'lik, özel bir bankada ise 530 bin TL'lik bağış bulunuyor. İBB, bugün genelgenin iptali ve bankaların bloke işlemlerini kaldırmak için mahkemeye başvuracak.