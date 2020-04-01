'TRT'de bir çalışanda daha koronavirüs çıktı' iddiası

Medyaradar, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in kurumda yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesi nedeniyle kapsamlı bir bilgilendirme mesajı yayınladığını iddia etti.

Bu iddiaya göre daha önce testi pozitif olan yayın şefinin yapılan tetkik sonucunda testinin negatif çıktığını dile getiren İbrahim Eren, TRT 2’de görev yapan 47 yaşında bir çalışanın test sonucunun ise pozitif olduğunu söyledi. Çalışanın maske ile kuruma geldiğini ve bu yüzden kendisiyle o gün temas eden herkesin 14 gün karantinaya alındığını söyleyen Eren, bu tarz durumlarda binaya gelinmemesi için özel bir uyarıda bulundu.

Medyaradar'ın aktardığı iddiaya göre Eren'in mektubu şöyle:

"Harbiye binamızda yayın şefi olarak görev yapan personelimizin ilk koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve gelişmeleri yakından takip ettiğimizi sizlerle paylaşmıştım.

'Bir test daha yapılacak'

Dün akşam arkadaşımızın detaylı tetkik sonucunun hamdolsun NEGATİF çıktığını öğrendik. Kendisi bir süre daha doktor kontrolünde olacak ve üçüncü bir test daha yapılacak. Kendisiyle telefonla da konuştum. Sağlık durumu daha da iyiye gidiyor. Sağlıklı bir şekilde aramıza dönecek inşallah.

TRT 2’de görev yapan 47 yaşında bir arkadaşımızın da maalesef ilk testi pozitif çıktı. Personelimizle yakından ilgileniyor, sürecini takip ediyoruz. Herhangi bir kronik rahatsızlığı olmayan personelimizin sağlık durumu şu anda iyi ve hastanede doktorların gözetimi altında. İlk şüpheler arkadaşımızın hafta sonu yaptığı bir aktiviteden virüsü kaptığı yönünde. Kendisi evden çalışıyormuş ancak ayın 23’ünde maske takarak kuruma gelmiş. Kendisiyle o gün temasta bulunan arkadaşlarımız da 14 gün evden çalışacaklar.

© AA / 'TRT'de ilk koronavirüs vakası' iddiası

Bildiğiniz gibi Kurum olarak Şubat ayından bu yana üst düzey tedbirler alıyoruz. Daha fazla neler yapabiliriz diye sizlerin gönderdiği önerileri titizlikle inceliyor, uzmanlarımızla sürekli görüş alışverişinde bulunuyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah beraberce sağlıklı bir şekilde bu günleri de atlatacağız.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal Hocamız resmi danışmanımız olarak bu süreçte bizimle olacak. Kurumumuzun koronavirüs ile ilgili aldığı bütün tedbirlerde ve yaptığı bütün uygulamalarda kendisinin fikrine başvurulacak. Hocamız, hafta içi her gün TRT Haber’in de konuğu olacak. Sizlerin de bu programı takip etmenizi tavsiye ediyorum.

'Kumanyalarımızda da düzenli olarak her gün meyve ve yoğurt/ayran olmasına özen göstereceğiz'

Koronavirüs Komisyonumuzun aldığı yeni kararları da sizlerle paylaşmak istiyorum.

Tabldot yemek hizmetlerinde kumanyaya geçtiğimizden bahsetmiştim. Kumanyalarımızda da düzenli olarak her gün meyve ve yoğurt/ayran olmasına özen göstereceğiz.

Toplu kullanım alanları ile stüdyolar, ana kumanda, rejiler, devamlılık stüdyoları ve açık ofislerin düzenli olarak dezenfekte edilmesine devam edilecek. Pazartesi gününden itibaren dezenfeksiyon işlemi için haftanın 7 günü 24 saat çalışacak bir ekip kuruldu. Özellikle bina girişleri, turnikeler, koridorlar sürekli dezenfekte edilecek. Ama yine de bu konuda tereddüttünüz varsa lütfen yazın, tekrar tekrar kontrol edelim. Bunların yanı sıra özellikle teknik cihazların olduğu ve dezenfeksiyonda zorluk yaşadığımız yerler için ultraviyole ve hava temizleyici cihazları gibi ek önlemler de aldık. Bunları da uygulamaya geçtikçe sizlerle paylaşacağım.

Kuruma gelen personelimizin öncelikle ateşini ölçüyoruz. Ateşi 38 derecenin üzerinde olan kişileri Kuruma almayarak Kurum Tabipliğine/işyeri hekimine yönlendireceğiz.

Her şey normale dönene kadar su ihtiyacımızı su sebilleri yerine bardak sulardan karşılayacağız.

Genel Müdürlük I Blokta bulunan ana kumanda ve devamlılık rejilerinin yer aldığı kata kart okumalı kayar kapı yapılacak. Yine Genel Müdürlük D, E, F ve G Blok bağlantı kapıları da geçici olarak devre dışı bırakıldı. Ana Kumanda, devamlılık reji, stüdyo reji ve bunun gibi alanlardaki merkezi klimaların kontrolleri ve filtre temizliği de haftalık yapılacak.

'Özel kargolar artık Kurumda kabul edilmeyecek'

Fotoselli batarya ve fotoselli sabunluk için sizden birçok talep geldi. Ana kumanda, devamlılık reji, stüdyo reji gibi alanlardan başlayarak Kurum hizmet binalarına fotoselli batarya ve sabunluk takılacak.

Daha önce dağıttığımız kolonya, kolonyalı mendil ve el dezenfektanı gibi malzemelerin dağıtımına da devam edeceğiz.

Özel kargolar artık Kurumda kabul edilmeyecek. Özel kargolarımız için lütfen ikametgâh adreslerimizi kullanalım.

Değerli çalışma arkadaşlarım,

Biz, hepimizin sağlığı için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Siz de böyle zor günlerde fedakârlık ve sabırla çalışıyorsunuz. Bu süreçte elini taşın altına koyan herkese çok teşekkür ediyor, size ve ailenize sağlıklı günler diliyorum.

Önümüzdeki hafta başı da sizleri yeniden bilgilendireceğim."